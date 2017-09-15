كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه اليابان

أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة صاروخاً باليستياً باتجاه اليابان، فيما بيّن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ جرى إطلاقه من منطقة سونان بالعاصمة بيونج يانج، وأن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يعملان على تحليل تفاصيل الإطلاق.

من جهتها، أكدت الحكومة اليابانية، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً مرَّ فوق أجواء منطقة هوكايدو اليابانية صباح اليوم، وسقط عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت اليابان، على بعد نحو ألفي كيلومتر شرقي جزيرة كيب إريمو.

وأعرب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني الوزراء يوشيهيدي سوجا في تصريحات صحفية عن احتجاج طوكيو الشديد على ما وصفه بالاستفزاز الذي لا يمكن تحمله من قبل كوريا الشمالية، لافتاً إلى أن بلاده ستتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب رداً على التهديدات الكورية، وستظل على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

يذكر أن وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بثت أمس الخميس تقريراً يهدد باستخدام بيونج يانج للأسلحة النووية لإغراق اليابان، وتحويل الولايات المتحدة إلى رماد وظلام، لدعمهما العقوبات الدولية ضدها.