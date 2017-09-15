“يدا بيد و بولاء الشعب السعودي تم احباط “دعوات المرجفين” .. لجمعة ١٥ سبتمبر

بروح الأنتماء والولاء والمعاهده من الشعب السعودي و بوعيه وإدراكه لما يُحاك له من مؤامرات ودسائس في بعض دول الجوار؛ لإشاعة الفوضى والدمار، على غرار ما حدث في ثورات ما يسمّى “الخريف العربي”؛ ذلك الخريف الذي شرّد وقتل ملايين السوريين والليبيين وسفك الدماء، وتسبب في هجرة المواطنين من بلدانهم على القوارب والسفن؛ منهم مَن يموت قبل وصوله غرقاً وجوعاً، في رحلة البحث عن ملجأ يحميهم من النيران والقتال.

ويعلم السعوديون الشرفاء ، بحسّهم الوطني المتزايد، ما يُخطط لهم ويُدبر لإيقاظ الفتنة وإشعالها تحت أسماء ومطالب هي بوابة للخراب الذي لا شك سيسقط معه الأمن، وهو الركيزة الأساسية التي لا تنهض البلاد دونها، ولا تتقدّم وتتطوّر لو انهار هذا الركن المتين لا سمح الله، الذي تقوم عليه الدول وتزدهر، وبلدان الخريف العربي خير مثال، فلا يأمن السكان على أسرهم، وهناك مَن فقد قريبه ومَن فقد عضواً من أعضائه، وماتت أسر كاملة لا ذنب لها.

دعوات وشعارات وتهديدات دعا إليها بعض المعارضين والمرجفين في الأرض وهيّجوا الشارع السعودي وعملوا على تهيئته منذ أسبوعين وأكثر، وشحنوا بعض المغرر بهم، والنتيجة لا شيء، جاء اليوم الجمعة “١٥ سبتمبر”، وهو اليوم الموعود لنزولهم إلى الشوارع بعد الصلاة حسب ما يزعمون لإرباك الأمن والحياة الاجتماعية، لكن لا شيء، الناس كعادتهم اسيقظوا باكراً وتجهّزوا لتأدية صلاة الجمعة وذهبوا وعادوا بكل أمان واطمئنان، والحياة تسير كما هي، لا تجمّعات ولا مظاهرات مع ما عمله الجهاز الأمني من خطة لإفشال تحركاتهم وضمان سلامة المواطنين وضبط الأمن وقطع يد كل معتدٍ.

“ووئدت الفتنة في مهدها” ودائماً تموت قبل أن تُولد، فقد أحبط الشعب بانتمائه تجمّعات سابقة ..