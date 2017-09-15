مبادرة أمانة جازان ترفع ٣٢٧٠ طنا من نفايات العيدابي في يومين

أطلق أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أول أمس لتحسين مستوى النظافة والاصحاح البيئي في محافظة العيدابي التي تعد بوابة الجبل لمنطقة جازان وذلك بدعم عمالي وآلي من كل من بلديات صبيا وفيفا والحقو وادارة الكوارث والطوارئ بأمانة المنطقة في دعم مشروع المبادره بتسخير كافة الامكانات البشرية والاليه وبمتابعة وكيل الأمين للبلديات عيدروس الأمير والوكيل للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط ورؤساء البلديات المسانده.

وأوضح اليوم رئيس بلدية العيدابي المهندس جبران مناع أنه خلال ٤٨ ساعة تم رفع ٣٢٧٠ طنا من المخلفات والنفايات من جميع أرجاء المحافظة ورد وردم ١.٥ كيلومتر مربع.