اختتام دورة ” المعايير والمؤشرات وبناء خطة العمل ” لبرنامج عناية بالعارضة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

اختتام دورة ” المعايير والمؤشرات وبناء خطة العمل ” لبرنامج عناية بالعارضة

اختتام دورة ” المعايير والمؤشرات وبناء خطة العمل ” لبرنامج عناية بالعارضة
محمد السفياني ـ جازان
اختتمت في معهد تشكيل المستقبل مساء امس دورة ” المعايير والمؤشرات وبناء خطة العمل ” للمشرفين على برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية والتي امتدت فعالياتها لمدة أسبوع ضمن خطة الدورات التدريبية المعتمدة في البرنامج وتهدف إلى تنمية وتطوير مهارات المشرفين وقدراتهم العملية ليتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030 لرفع أداء وكفاءة العمل الاجتماعي وخصوصاً في مجال الرعاية التربوية لليتيم .
وأبان المدير التنفيذي لبرنامج عنايةالأستاذ محمد حسين العبدلي أن الدورة وغيرها من الدورات والبرامج وورش العمل تأتي في إطار سلسلة من عقود الشراكة المجتمعية التي ابرمها البرنامج مع عدة جهات في سبيل تنمية وتطوير العمل الاجتماعي وخاصة في مجال رعاية اليتيم .

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