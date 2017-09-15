السعودية الأقل سعرا والأعلى استهلاكا للانترنت في العالم

كشف تقرير حديث عن أن المملكة العربية السعودية سجلت الأقل سعرا للانترنت على مستوى العالم ، حيث جاءت هولندا في مقدمة دول العالم في سعر الانترنت بما يزيد عن 39 ريالا للجيجا ، كما ان الاسعار في سنغافورة تصل إلى 37 ريالا، أما كندا فيبلغ 31,5 ريالا، وفي الولايات المتحدة الامريكية 21,3 ريال.

ووفقا لتقرير دلتا بارتنرز اناليسيس ( Delta Partners analysis) ) فإن الاسعار في سنغافورة للجيجا تصل إلى 37 ريالا، أما كندا فيبلغ 31,5 ريالا، وفي الولايات المتحدة الامريكية 21,3 ريال.

وقد أكد د .عبد الرحمن مازي العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات في تصريح اعلامي اليوم على العربية يضرورة إعادة النظر في أسعار البيانات لأن أسعارها رخيصة جدا، مشيرا إلى أن بعض الشركات تبالغ في تقديم العروض وتصل إلى بيع 300 جيجا بسعر 300 ريال، موضحا أن تكلفة الجيجا في المملكة أكثر من 6 ريالات ، ويبلغ معدل الجيجا في العالم 18 ريالا.وقال مازي أن معدل 6 ريالات في المملكة يمثل خسارة، وفي الوقت نفسه الجيجا رغم ارتفاع تكلفتها تباع بريال واحد في العروض. ودعا مازي إلى ضرورة تعديل أسعار البيانات للجمهور، ووضع الانظمة والقوانين التي تحمي من الاستخدام الغير مسئول، مع وضع انظمة للنطاق المفتوح، واضاف أن المملكة تمثل من 6-7 اضعاف الاستهلاك العالمي للانترنت وهذا معدل استخدام كبير.

هذا وقد قدرت تقارير حديثة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط قفز إلى 128 مليوناًعام 2016، بزيادة 21.4 مليوناً عن 2015 أي حوالي 17%. وبلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة 63 مليوناً سنة 2016 بزيادة 21.4 مليوناً عن 2015. واضافت التقارير أن هذا الاستخدام المتزايد يجعل سوق الإنترنت من أكثر الأسواق نمواً ويتطلب استثمارات ضخمة لمواكبة هذه الزيادت.