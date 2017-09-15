بلدية فيفاء توقع عقود استثمارية

ضمن حرص بلدية محافظة فيفاء في زيادة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم, أنهت البلدية توقيع عقدين استثماريين بعد أن قامت البلدية قبل أشهر بالإعلان عن عدد من المخططات الاستثمارية بفيفاء .

حيث شمل العقدين على إنشاء محطة محروقات ومحلات تجارية سكنية على طريق الملك فهد .

أوضح ذلك رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف مبيننا أنه تم تسليم المواقع للمستثمرين للبدء في التنفيذ وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية , وتسعى البلدية خلال الفترة القادمة إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال الأعمال بإذن الله .