غدا الأحد ..جمعية رقي بفيفاء تعاود نشاطها التعليمي

تعاود جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ممثلة بالشؤون التعليمية أعمالها غدا القادم من خلال عقد الاجتماعات مع معلمي الحلقات ومناقشات الأنشطة والبرامج استعدادا لاستقبال طلاب الحلقات, كما ستقوم بالتعاقد أيضا مع المشرفين والمعلمين .

وأكدت الجمعية أن جميع الأقسام رسمت خططها للعام الدراسي الجديد وستواصل عمل اللقاءات والاجتماعات لاستعراض هذه الخطط لإكمال الجاهزية لتنفيذها .

يشار إلى أن جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء لديها في العام الماضي 66 حلقة ودار نسائية تضم 900 طالب وطالبة .