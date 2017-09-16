(47) ممرضاً مشاركا في برنامج “فن قرءاة تخطيط القلب”

نظم مركز تطوير المهارات الفنية وإدارة التدريب والإبتعاث بالتعاون مع إدارة التمريض بصحة جازان وإدارة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ,برنامجاً تدريبياً بعنوان (فن قراءة تخطيط القلب وعلاج الحالات القلبية الطارئة) بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ,وأوضح أمس مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول “شوقي بن علي معكفي” ان البرنامج يستهدف الكوادر التمريضية العاملة بأٌقسام العناية المركزة وعناية القلب والطوارئ والأقسام الأخرى ذات العلاقة بأمراض القلب ,مشيراً بأن البرنامج يهدف إلى تطوير التمريض وإكسابهم الخبرات وتعريفهم بالمستجدات في هذا التخصص, وشارك فيه (47) ممرض وممرضة, مضيفاً بأن البرنامج معتمد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 14 ساعة تعليم طبي مستمر ,وأستمر لمدة يومين.

من جهة أخرى أكد المدرب الدولي في الإنعاش القلبي الرئوي والمشرف على أٌقسام الطوارئ ومركز تطوير المهارات الفنية بصحة جازان الدكتور “خالد عطيف” أهمية إقامة مثل هذه البرامج وذلك لأن تخطيط القلب أًصبح من أهم الفحوصات الأكثر شيوعا ,موضحاً بأن البرنامج تطرق إلى عدة عناوين أهمها : أساسيات قرءاة تخطيط القلب, عدم انتظام ضربات القلب القاتلة ,أنواع عدم انتظام دقات القلب ,أنواع توقف القلب ,الرجفان والارتعاش الأذيني, السكتة القلبية وأمراض القلب, وأضاف ” د. عطيف” بأن خلال الثلاث سنوات الماضية أقام عدة برامج في تخطيط القلب على مستوى مناطق المملكة استهدفت (10) آلاف من مختلف التخصصات الصحية.