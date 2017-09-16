بلدية صامطة تفتتح مكتب خدمات مرابطي الحد الجنوبي وأسر الشهداء

بتوجيه من المهندس هادي الدغريري رئيس بلدية محافظة صامطةوضمن مبادرة منصورين افتتحت البلدية مكتب خدمات مرابطي الحد الجنوبي وأسر الشهداء والذي يهدف لخدمة هذه الفئة العزيزة على الوطن وتسهيل وإنجاز كافة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وأوضح “الدغريري “أن المكتب والمبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير وسعيا” من البلدية لتجويد خدماتها المختلفة والارتقاء بها.

وأضاف كذلك قيامهم بتوفير مقر مجهز ليكون مقرا للمكتب ودعمه بنخبة من موظفي البلدية من كافة الأقسام من ذوي الكفاءة العالية.

وأن مكتب خدمات مرابطي الحد الجنوبي وأسر الشهداء سيهتم بخدمةمستفيديه دون الحاجة لمراجعة البلدية والاكتفاء بالتواصل معهم هاتفيا.

وأكد سعادته أن مرابطي الحد الجنوبي وأسر الشهداء فئة غالية على قلوبنا ويستحقون منا أن نبادر لتقديم الغالي والنفيس لهم.

واختتم “الدغريري” حديثه داعياً موظفي البلدية والعاملين بالمكتب خاصة إلى العمل على إنجاز معاملات مرابطي الحد الجنوبي وأسر الشهداء وتيسير اجراءاتهم المختلفة سائلا المولى عز وجل أن ينصرهم على عدوهم وأن يرد كيدهم في نحورهم