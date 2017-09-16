تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام بجمعية البر الخيرية بأبي عريش.

نفذ القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بأبي عريش إبتداء من يوم الاحد الموافق ١٩/١٢/١٤٣٨ ولمدة أسبوع مشروع الحقيبه المدرسيه للأيتام واليتيمات المسجلين بالقسم ؛

وقد تم توزيع الحقائب الدراسية مع قرب بداية العام الدراسي ، هذا وقد احتوى المشروع على حقائب مدرسية بجميع محتواياتها الأساسية للتعليم المرحلتين المرحلة الإبتدائية والمرحلة والمتوسط بميزانية معتمده من الجمعية وتبرعات عينية وماديه من أهل الخير ، وفق الله ابناءنا وبناتنا في عامهم الدراسي الجديد