نفذ القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بأبي عريش إبتداء من يوم الاحد الموافق ١٩/١٢/١٤٣٨ ولمدة أسبوع مشروع الحقيبه المدرسيه للأيتام واليتيمات المسجلين بالقسم ؛
وقد تم توزيع الحقائب الدراسية مع قرب بداية العام الدراسي ، هذا وقد احتوى المشروع على حقائب مدرسية بجميع محتواياتها الأساسية للتعليم المرحلتين المرحلة الإبتدائية والمرحلة والمتوسط بميزانية معتمده من الجمعية وتبرعات عينية وماديه من أهل الخير ، وفق الله ابناءنا وبناتنا في عامهم الدراسي الجديد
تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام بجمعية البر الخيرية بأبي عريش.
نفذ القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بأبي عريش إبتداء من يوم الاحد الموافق ١٩/١٢/١٤٣٨ ولمدة أسبوع مشروع الحقيبه المدرسيه للأيتام واليتيمات المسجلين بالقسم ؛
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