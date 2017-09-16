مواطن يدهس آخر بسبب قطعة أرض!

أقدم مواطن بإحدى قرى محافظة الطائف على دهس آخر بسيارة؛ إثر خلاف نشب بينهما على قطعة أرض، فيما سارعت الجهات المعنية على التعامل مع الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى السجن.

وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن نزاعاً دب بين عدة أطراف على قطعة أرض في قرية العطاء ببلاد أربيع التابعة لمركز بني سعد جنوبي محافظة الطائف قبل أن يقوم أحدهم بتشييد غرفة على الأرض وإغلاق الطريق المؤدي إليها بسيارة متهالكة لمنع الآخرين من الاقتراب منها، لافتةً إلى أن أحد المتنازعين معه اعترض على فعلته ليرد بدهسه بسيارته.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية بمركز بني سعد تجرى تحقيقاتها في الواقعة؛ للوقوف على كل التفاصيل وتقديم المتورطين في الواقعة إلى الجهات القضائية.