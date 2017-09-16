هنا تفاصيل .. اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة بسبب ملف ابنه

أقدم ولي أمر طالب أمس الخميس على الاعتداء على مدير مدرسة ابتدائية ومتوسطة في الطائف بألفاظ غير لائقة، بعد رفض المدير تسليمه ملف ابنه لنقله إلى مدرسة أخرى، فيما تحفظت الشرطة على ولي الأمر لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبدأت القضية عندما توجه ولي أمر الطالب ودخل بمركبته الخاصة داخل حرم المبنى التعليمي، وانطلق نحو مدير المدرسة مُتلفظاً عليه بألفاظ غير لائقة بعد أن رفض طلبه بتسليمه ملف ابنه المنقول لخارج المحافظة، والذي من المعروف نظامًا يُسلّم رسميًّا للمدرسة المنقول لها الطالب بعد إبراز ما يُثبت قبول الطالب رسميًّا بالمدرسة الجديدة.

وكان المعتدي وفقا لـ “سبق”، قد قام بتصوير تلك الواقعة بجواله عبر مقطع فيديو رصد حواره مع مدير المدرسة، بحضور الهيئة الإدارية وبعض المعلمين الذين سجلوا شهاداتهم ضد ولي الأمر وعدم احترامه للنظام وكذلك الحرم التعليمي.

في المقابل، قامت إدارة المدرسة باستدعاء دوريات الأمن التي تولت ضبط ولي الأمر ومن ثم تسليمه لمركز شرطة السلامة بالطائف؛ حيث يتم استيقافه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بعد أن زوّدت إدارة المدرسة الشرطة محضرًا بالواقعة، كما زودت مرجعها بالإدارة التعليمية محضرًا تفصيليًّا بالواقعة.