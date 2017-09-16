فتح باب القبول لحملة الثانوية في معهد طيران القوات البرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية، بدء القبول لطلبة فنيين طائرات عمودية بمعهد طيران القوات البرية عبر الرابط الإلكتروني: https://lfca.rslf.gov.sa/

وذلك خلال الفترة من يوم الاحد 26 / 12 / 1438هـ وحتى يوم السبت 10 / 1 / 1439هـ .

واشترطت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه اثناء خدمته للدولة في الخارج وحاصلاً على الثانوية العامة ( بقسميها ) بتقدير جيد جداً فأعلى بمعدل لا يقل عن 80%.

وحاصلاً على نسبة 70% فأعلى في مادة اللغة الانجليزية بشهادة الثانوية العامة،وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره إليه،وأن لا يقل عمره عن ( 17 ) سنة ولا يزيد عن ( 24 ) سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأن لا يكون قد أمضى ( 3 ) سنوات على حصوله على المؤهل العلمي واجتياز الكشف الطبي ،وإجراءات القبول ( مقابلة شخصية ـ كشف الطبي المبدئي ـ اختبار اللياقة البدنية ـ اجتياز اختبار اللغة الانجليزية ) .

كما اشترطت أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية،وأن يكون غير متزوج ،ولا يقل طوله عن ( 160 ) سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائم للطول.

وبينت اللجنة أن الملتحق بالدورة سيحصل على دورة الفرد الأساسي بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم ،كما سيتم إلحاقه بدورة اللغة الانجليزية ودورة فنية بمعهد طيران القوات البرية بالقصيم .

وأفادة أنه بعد التخرج يعين الطالب على رتبة عريف فني طائرات عمودية في وحدات طيران القوات البرية المنتشرة في مناطق المملكة ،والحصول على دورات فنية تخصصية داخلية وخارجية .

وأهابت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية، بالمقبولين مبدئياً إلى الحضور مصطحبين معهم ملف يتضمن صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.

وصورة من بطاقة العائلة مضاف بها اسم الأم مع الأصل للمطابقة او صورة من شهادة الميلاد،و صورة طبق الأصل من الشهادة العلمية التي يحملها المتقدم وإحضار الأصل للمطابقة.

وإحضار شهادة أي مؤهل آخر يحمله المتقدم ،صور شمسية كاشف الرأس عدد ( 12 صورة )،والحضور للمعهد بملابس رياضية لإجراء اختبار اللياقة البدنية في نفس اليوم .