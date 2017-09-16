وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية-عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس برنامج باحث ودعم ما بعد الدكتوراه: درجة الدكتوراه في تخصصات: (العلوم، أو الهندسة).

– مدير العمليات والخدمات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، وإدارة العمليات، والهندسة)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 سبتمبر 2017م.

وقالت الجامعة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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