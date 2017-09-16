لجنة “قضاة ومستشارين” لقياس أداء القضاة وأسباب تأخر البت في القضايا | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

لجنة “قضاة ومستشارين” لقياس أداء القضاة وأسباب تأخر البت في القضايا

لجنة “قضاة ومستشارين” لقياس أداء القضاة وأسباب تأخر البت في القضايا
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت مصادر عن تشكيل لجنة من خمسة قضاة ومستشارين بوزارة العدل لقياس أداء القضاة، ودراسة أسباب طول أمد التقاضي، و تأخر البت في القضايا.
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وأوضحت المصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه الإدارات والمحاكم بتوفير كافة الاحتياجات التي تساعد اللجنة في أداء مهمتها، مبينة طبقاً لصحيفة “الوطن” أن من مهام اللجنة دراسة وضع الدوائر القضائية بالمحاكم وإعادة تشكيلها بحسب الاحتياج.

وأضافت أن اللجنة ستضطلع بمهمة وزن القضايا لإعادة توزيع الحصة القضائية بحسب تصنيفها، وتحديد الحد الأدنى للجلسات القضائية، إلى جانب ربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها لضمان سرعة إنجاز التقاضي.

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