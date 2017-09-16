يا ملكنا الصيرمي حنا معاك
كل امـرٍ منك طاعتنا تليه
جعل عدوك يا الملك يفدي حذاك
مايغيضك غير مجنونٍ سفيه
يا ملكنا ارواحنا دايـم فداك
والوطن دام التلاحم ما عليه
ماعلينا ذاك يهذي من هناك
ما تزعزعنا دجاجات الفقيه
الوطن حنا دروعه رغـم ذاك
خاينه ما يستحق العيش فيه
يا السفيه الي تنادي للحراك
ليه مافكرت في الموضوع ليه
تدري ان الشعب ما ثمن نداك
الولاء فـ قلوبنـا يبقى نـزيـه
كلنا نعلم وندري وش وراك
والله ان تبطي وماتحصل عليه
اجزم انه بـ يَبيعك من شراك
ابتلاك المارق الله يبتـليـه
ويا وطنا والله ان يبقى غلاك
ما يغيّره الريـال ولا الجنيـه
راية الاسلام تعلو في سماك
ما يجيها العدو لو قطّع يديه
الامن الله يـديمه في حـماك
والملـيـك الله يـعزه ويحميّـه
( شعر.احمد يحيى العبدلي )
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