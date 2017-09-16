الكل من أجل الوطن

أمن(ن)بفضل الحافظ عز وجل
لحمة قوية والنوايا ؛ ؛ صافية
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من فوّض أمره ؛ ؛؛ لربه واتكل
فلا عليه ؛؛ ؛؛ إلا سماط العافية
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ذي موطني الكل من أجله بطل
أسد(ن)تعانقها أسود(ن)ضارية
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يا بن سعود أنتم سناد كل حل
وانتم عماد ؛؛؛ ؛؛ مملكتنا الغالية
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لكم علينا عهد ؛؛؛ والعهد اكتمل
وكلنا أبو فهد ؛ ؛؛ يوم الحاضية
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بيعة نجددها ؛؛؛ مضامنها الأمل
تظلها شموخ الجبال الراسية
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نمدد يد الطاعة ؛؛ رضا بلا ملل
فأنتم القادة ل صفوف الألوية
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سيوف لنسلت دنى قرب الأجل
على روؤس الظالمين القاضية
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تنبئ بعين الحق شريان العدل
بلا هوادة ؛؛ أو صلة استثنائية
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يا زمرة الإرهاب قد بان الخلل
وأنكشف مستوركم والخافية
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خابت أمانيكم وباءت بالفشل
وتحطمت ركبانكم ف الهاوية
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جرثومة ميتة فلا اكثر أو أقل
جماجم(ن)خلت من العقلانية
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تلذذوا الحقد على شين العمل
وصارعوا الأخلاق والإنسانية
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ضلوا فما بعد الضلال من علل
قلوبهم ظلت ؛؛ بلا وجدانية
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كثر النباح من زئير الأسد أفل
وبدا النياح ؛؛ والنعاش جاثية
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وساعة الأقدار دارت ب العجل
وعرش كسرى ؛؛ لا يعود ثانية
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أنا إبن فيفاء الجبل درعه جبل
أنا الجنوبي ؛؛ والأم السعودية
بقلم أبو عبدالله
سليمان حسين الداثري الفيفي
في 1438/12/25هجرية
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