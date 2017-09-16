الكل من أجل الوطن

أمن(ن)بفضل الحافظ عز وجل

لحمة قوية والنوايا ؛ ؛ صافية

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من فوّض أمره ؛ ؛؛ لربه واتكل

فلا عليه ؛؛ ؛؛ إلا سماط العافية

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ذي موطني الكل من أجله بطل

أسد(ن)تعانقها أسود(ن)ضارية

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يا بن سعود أنتم سناد كل حل

وانتم عماد ؛؛؛ ؛؛ مملكتنا الغالية

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لكم علينا عهد ؛؛؛ والعهد اكتمل

وكلنا أبو فهد ؛ ؛؛ يوم الحاضية

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بيعة نجددها ؛؛؛ مضامنها الأمل

تظلها شموخ الجبال الراسية

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نمدد يد الطاعة ؛؛ رضا بلا ملل

فأنتم القادة ل صفوف الألوية

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سيوف لنسلت دنى قرب الأجل

على روؤس الظالمين القاضية

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تنبئ بعين الحق شريان العدل

بلا هوادة ؛؛ أو صلة استثنائية

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يا زمرة الإرهاب قد بان الخلل

وأنكشف مستوركم والخافية

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خابت أمانيكم وباءت بالفشل

وتحطمت ركبانكم ف الهاوية

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جرثومة ميتة فلا اكثر أو أقل

جماجم(ن)خلت من العقلانية

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تلذذوا الحقد على شين العمل

وصارعوا الأخلاق والإنسانية

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ضلوا فما بعد الضلال من علل

قلوبهم ظلت ؛؛ بلا وجدانية

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كثر النباح من زئير الأسد أفل

وبدا النياح ؛؛ والنعاش جاثية

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وساعة الأقدار دارت ب العجل

وعرش كسرى ؛؛ لا يعود ثانية

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أنا إبن فيفاء الجبل درعه جبل

أنا الجنوبي ؛؛ والأم السعودية

بقلم أبو عبدالله

سليمان حسين الداثري الفيفي

في 1438/12/25هجرية