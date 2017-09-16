الكل من أجل الوطن | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2017 ميلاديا

الكل من أجل الوطن

الكل من أجل الوطن
سليمان حسين الداثري الفيفي

 

أمن(ن)بفضل الحافظ عز وجل
لحمة قوية والنوايا ؛ ؛ صافية
*****
من فوّض أمره ؛ ؛؛ لربه واتكل
فلا عليه ؛؛ ؛؛ إلا سماط العافية
*****
ذي موطني الكل من أجله بطل
أسد(ن)تعانقها أسود(ن)ضارية
*****
يا بن سعود أنتم سناد كل حل
وانتم عماد ؛؛؛ ؛؛ مملكتنا الغالية
*****
لكم علينا عهد ؛؛؛ والعهد اكتمل
وكلنا أبو فهد ؛ ؛؛ يوم الحاضية
*****
بيعة نجددها ؛؛؛ مضامنها الأمل
تظلها شموخ الجبال الراسية
*****
نمدد يد الطاعة ؛؛ رضا بلا ملل
فأنتم القادة ل صفوف الألوية
*****
سيوف لنسلت دنى قرب الأجل
على روؤس الظالمين القاضية
*****
تنبئ بعين الحق شريان العدل
بلا هوادة ؛؛ أو صلة استثنائية
*****
يا زمرة الإرهاب قد بان الخلل
وأنكشف مستوركم والخافية
*****
خابت أمانيكم وباءت بالفشل
وتحطمت ركبانكم ف الهاوية
*****
جرثومة ميتة فلا اكثر أو أقل
جماجم(ن)خلت من العقلانية
*****
تلذذوا الحقد على شين العمل
وصارعوا الأخلاق والإنسانية
*****
ضلوا فما بعد الضلال من علل
قلوبهم ظلت ؛؛ بلا وجدانية
*****
كثر النباح من زئير الأسد أفل
وبدا النياح ؛؛ والنعاش جاثية
*****
وساعة الأقدار دارت ب العجل
وعرش كسرى ؛؛ لا يعود ثانية
*****
أنا إبن فيفاء الجبل درعه جبل
أنا الجنوبي ؛؛ والأم السعودية

بقلم أبو عبدالله
سليمان حسين الداثري الفيفي
في 1438/12/25هجرية

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