“السعودية للكهرباء” تبدأ في تلقي طلبات خدمة “الخلايا الشمسية الكهروضوئية” للمنازل والمنشآت.. غداً الأحد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن فتح طلبات التقديم المبدئي على خدمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للمنازل والمنشآت، غداً الأحد، وذلك من خلال تدشين طلبات الخدمة عبر البوابة الالكترونية للشركة (www.se.com.sa)، والذي يهدف إلى حصر المشتركين الراغبين في تركيب الأنظمة الشمسية، ضمن مرحلة دراسة حجم الطلب على الخدمة والطاقة المنتجة، وتأثيرها على الشبكة العامة، لتنفيذ خططها بدقة في هذا الشأن.

وأوضح المهندس خالد بن حمد القنون، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالإنابة في الشركة السعودية للكهرباء، أن المشتركين الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة الخاصة باستخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية الصغيرة يُمكنهم الاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات والمعلومات الخاصة بالتقديم على الخدمة، حيثً تم مراعاة أن تكون عملية التقديم بسيطة وميسرة مع إتاحة كافة المعلومات المطلوبة من خلال صفحة “خدمة الطاقة الشمسية” على موقع الشركة عبر الرابط التالي: (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/SolarPower.aspx)، ومن خلال نفس الصفحة يمكنهم التقدم مباشرة لطلب الخدمة.

وأكد القنون أن “السعودية للكهرباء” تسعى جاهدة إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، والتوجه نحو الطاقة النظيفة، مضيفاً أن الشركة لديها كامل الجاهزية الفنية والتقنية للمشروع، بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بالشركة بإعداد جميع المتطلبات الإجرائية والفنية والتقنية اللازمة لإطلاق المشروع بموثوقية عالية، وفقاً للتنظيم الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأحدث تقنيات الطاقة الشمسية المستخدمة في العالم، والتي من بينها تركيب عداد رقمي ثنائي الاتجاه يقوم بتسجيل الطاقة المنتجة عن طريق الأنظمة الشمسية والمرسلة على الشبكة العامة، وكذلك الطاقة المستوردة من الشبكة العامة، وسوف توضح فاتورة المشترك الشهرية كل هذه المعلومات، ويقوم المشترك بدفع صافي الاستهلاك.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالإنابة أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم حالياً بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لمراحل التأهيل، والتي سوف يتم نشرها من خلال القنوات المعنية، وذلك بناءً على التنظيم الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بعد حصولهم على التدريب المناسب واجتياز الاختبارات بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، والذي من شأنه أن يضمن إتباع أعلى معايير السلامة، وباستخدام أحدث التقنيات خلال تنفيذ جميع مراحل المشروع.

وحول تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، أكد القنون أن التكلفة تختلف بناءً على حجم النظام ومكوناته، فالمساحة التي يرغب المشترك المؤهل استغلالها لتركيب الألواح الشمسية وكفاءة إنتاج هذه الخلايا الشمسية تتحكم في القيمة التقديرية، كما أن بعض المشتركين قد يعمد إلى إضافة معدات تخزين للطاقة، الأمر الذي يزيد في تكلفة إنشاء النظام، كما تضيف سياسة العرض والطلب بالسوق بُعداً أخر مؤثر على التكلفة أيضا.