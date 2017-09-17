إحباط محاولات تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع قبالة الحدود

قتل نحو 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأصيب العشرات بينهم قيادات ميدانية بارزة في الحرس الجمهوري، وذلك بعد تمكن القوات السعودية من صد عدد من محاولات التسلل قبالة نجران وجازان والربوعة، وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة.

وقالت مصادر مطلعة وفقا لـ”الوطن”، إن القوات المسلحة نفذت بدعم طائرات التحالف والمدفعية هجوما مباغتا على أماكن ومخابئ تخزين الأسلحة والصواريخ للميليشيات، ودمرت عدة أهداف متحركة على الحدود وصدت محاولات تسلل في عدد من المحاور قبالة سقام بنجران وجبل الدخان بالخوبة.

وأوضحت المصادر أن خطة الهجوم المباغتة بمساندة “الأباتشي” أسفرت أيضا عن تدمير 3 مركبات عسكرية وراجمة إطلاق صواريخ، كما تمكنت راجمات الصواريخ من القضاء على العشرات من الانقلابيين قبالة الحدود.