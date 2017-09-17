طرق فيفاء والازدحامات المرورية ،ومناشدة مستخدميها للمحافظ بالنيابة

شهدت طرق فيفاء صباح اليوم ازدحاما أدى الى اختناقات مرورية وعرقلة دائمة لحركة السير، في ظل عدم غياب أي جهة أمنية كالمرور حيث ادى ذلك الى تأخر الطلاب والطالبات وتعطل أعمال ومصالح المواطنين والمقيمين، وانتظارهم أوقاتاً طويلة، وربما أدى الى تأخر حالات إسعافية حرجة تتطلب سرعة نقل المرضى وتقديم الرعاية الأولية، ليبقى المشهد تكدس للسيارات وانتظار الحل الذي ينقذهم من هذه العشوائية التي اظهرت عدم الأستعداد لأول يوم دراسي سواء من قبل الجهات المعنية .

الجدير بالذكر أن طرق فيفاء تعاني من هذه العشوائية خاصة في اوقات المناسبات والأجازات وأيام الدراسة ورغم تقدم هذه المشكلة وتكرارها يظل الوضع على ماهو عليه دون تدخل أي جهة .

وفي مناشدة وجهها الأباء والطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات والمرضى لسعادة محافظ فيفاء بالنيابة مطالبين من سعادته النظر بعين الأعتبار لما يعانون من صعوية الوصول الى اعمالهم ومدارسهم

مصور فيفاء أون لاين التقط عدد من الصور نختار منها صورتين تعبر عن الوضع المؤسف الذي تصادف مع أول يوم دراسي .