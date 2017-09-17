ثلاث رسائل بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

الرسالة الأولى لك أيها الأب الكريم :

ابنك وابنتك أمانة في عنقك احرص على إعطاء المدرسة فكرة عن حالتهم الصحية حتى تتم متابعتهم من قبل المدرسة .

واحرصوا على تلبية احتياجاتهم المدرسية من أدوات مكتبية واقلام وكراريس وغيرها حتى لا يضطروا للاحتياج وأخذها من زملائهم

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ ومسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ومسئولة عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ ومسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ومسئول عَنْ رَعِيَّتِهِ))

اغرسوا فيهم حب العلم والتعلم واحترام المعلم وتوقيره .

احرصوا على تذكير الأبناء بأجر العلم والتعلم ولا تصوروا لهم الدراسة وكأنها حمل ثقيل حل بهم . وذكروهم بنعمة الأمن والأمان التي نعيش في كنفها . وغيرنا في خوف ورعب وتشريد .

احرصوا على تعويد أبناءكم قول الصدق وغرسه في نفوسهم وحثهم على النظافة في الملبس والمأكل والمشرب .تفقدوهم عند ذهابهم إلى المدرسة واحرصوا على تعويدهم النظام داخل وخارج المدرسة .وذكروهم بقصص السابقين الذين ويسافرون من أجل العلم .

عودوهم على عبور الشارع بالطريقة الصحيحة .

علموهم قول الصدق في جميع تصرفاتهم وعدم التكبر والتعالي على الناس .

حثوهم على البذل والعطاء ومساعدة الآخرين والمحتاجين.

احرصوا على غرس الثقة في نفوسهم واحرص على سؤالهم عن أصدقائهم والتعرف عليهم وعليكم .

احرصوا على متابعة واجباتهم اليومية .

احرصوا على أن تكونوا عونا لبناء جيل واعٍ مثقف مبدع وموهوب

احرصوا على زيارة المدرسة بين وقت وآخر . والجلوس مع المرشد الطلابي والمعلم و سؤالهم عن مستواهم الدراسي واحرصوا على تشجيع ابناءكم واحرصوا على التحفيز بنوعيه اللفظي والمعنوي والمادي .

أطلقوا عليهم بعض الألقاب المحفزة يامهندس يا طبيب ياطيار وهكذا تزرعوا في أنفسهم الحماس والتفوق والابداع.

. وذكروهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

( من سلك طريقا يلتمس فيه علما . سهل الله له به طريقا إلى الجنة )

الرسالة الثانية لك أيها المعلم والمعلمة:

اعلم أن التعليم أمانة ورسالة وليست وظيفة

قال تعالى (: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [المجادلة: 11].

وقال تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}.

وقوله عز وجل لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم : { وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً }.

أيها المعلم سيحضر الآباء مع أبنائهم المستجدين الذين هم في الصف الأول الإبتدائي

ليخففوا عنهم رهبة الموقف وقد يحضر اليتيم منهم إلى المدرسة منفردا وقد أرسلته امه الأرملة ثم ودعته

وقلبها يحمل كل شفقة عليه .

عليك أخي المعلم أن تكون له أبًا حنوناً إذا بكى فعليم التخفيف عنه رهبة الموقف وضمه إلى صدرك حتى يحس بعطفك نحوه وأمسح على رأسه لتخف معاناته من رهبة الموقف قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى يَدِهِ وَزْنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” .

وعليك بتجهيز بعض الهدايا لهؤلاء الصغار لأنها ستكون ذكرى جميلة ولك بها صدقة قال

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ )

احرص على غرس الثقة في نفوسهم واستمع إلى أسئلتهم وإياك والسخرية من أسئلتهم .

كن لهم أبًا حنونًا يكونوا لك ابناء مطيعين.

احرص على تشجيعهم وتحفيزهم .

ادخل الفصل مبتسمًا مازحهم أشعرهم بأبوتك نحوهم .

ذكرهم بواجبهم نحو دينهم ووطنهم وقيادتهم

ذكرهم بقوانين المدرسة

بين لهم أن المدرسة بيتهم الثاني وشجعهم على المحافظة عليها وعلى الادوات الموجودة فيها.

احرص على تنمية مواهبهم وازرع فيهم الثقة

أشركهم في الاذاعة المدرسية وشجعهم

احرص على توزيع الهدايا عليهم .

الرسالة الثالثة لك أيها الطالب النجيب:

احرص على طاعة والديك ومعلميك واستمع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم

احرص على الجد والاجتهاد وأداء الواجبات أولا بأول .

احرص على الاستماع إلى شرح المعلم وعدم مقاطعته .

عليك احترام المعلم وعدم الاستهزاء به .

احرص على المحافظة على ممتلكات المدرسة وعدم العبث بها والكتابة على جدران المدرسة