بالصور:ابتدائية قائم الدش تستقبل طلابها المستجدين | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

بالصور:ابتدائية قائم الدش تستقبل طلابها المستجدين

بالصور:ابتدائية قائم الدش تستقبل طلابها المستجدين
إبراهيم النعمي_حافظ حاضري
استقبلت  مدرسة قائم الدش  الابتدائية بتعليم صبيا  ابنائهم الطلاب في بداية  عام دراسي جديد ملؤه النشاط والجد ، وذلك بحضور قائد المدرسة الاستاذ احمد طواشي والوكيل الاستاذ على موسى والمساعد الاداري حافظ حاضري وبدأ البرنامج الصباحي  بدأ بالمعايدة بين الزملاء المعلمين و أولياء أمور الطلاب المستجدين بالصف الاول الابتدائي  و ألقى قائد المدرسة كلمة ترحيبية لجميع الطلاب وحثهم على المثابرة و الاجتهاد و تطبيق جميع الأنظمة ، لانطلاقة عام دراسي جديد حافلا بالجد والانجاز والعزيمة والاصرار والمثابرة، فيما تولى معلمي المدرسة توزيع الطلاب على الفصول وختم الطابور الصباحي بالنشيد الوطني ، كما استلم جميع المعلمين جداول الحصص وتم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بشكل منتظم .

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