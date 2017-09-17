بالصور:ابتدائية قائم الدش تستقبل طلابها المستجدين

استقبلت مدرسة قائم الدش الابتدائية بتعليم صبيا ابنائهم الطلاب في بداية عام دراسي جديد ملؤه النشاط والجد ، وذلك بحضور قائد المدرسة الاستاذ احمد طواشي والوكيل الاستاذ على موسى والمساعد الاداري حافظ حاضري وبدأ البرنامج الصباحي بدأ بالمعايدة بين الزملاء المعلمين و أولياء أمور الطلاب المستجدين بالصف الاول الابتدائي و ألقى قائد المدرسة كلمة ترحيبية لجميع الطلاب وحثهم على المثابرة و الاجتهاد و تطبيق جميع الأنظمة ، لانطلاقة عام دراسي جديد حافلا بالجد والانجاز والعزيمة والاصرار والمثابرة، فيما تولى معلمي المدرسة توزيع الطلاب على الفصول وختم الطابور الصباحي بالنشيد الوطني ، كما استلم جميع المعلمين جداول الحصص وتم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بشكل منتظم .