 انتظام “134” الف طالب بتعليم صبيا

انتظم صباح اليوم الأحد أكثر من 134 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس مكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بصبيا وذلك مع عودة الطلاب لمقاعد الدراسة .

فيما أنهت أكثر من1100 مدرسة استعداداتها لاستقبال الطلاب من أجل بداية جادة للعام دراسي الجديد، حيث تم الانتهاء من توزيع المقررات على كافة الطلاب في كل المراحل الدراسية .

من جهة أخرى قام سعادة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بجولة على عدد من مدارس الإدارة للاطمئنان على البداية الجادة للعام الدراسي الجديد.

كما قام المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي يرافقه مدير مكتب تعليم صبيا الدكتورعبد الرحمن بن حسن رديني بزيارة تفقدية لمدرسة ابن خلدون الابتدائية بمحافظة صبيا اطمئن خلالها على انتظام الطلاب من خلال الأسبوع التمهيدي.

فيما أوضح المساعد للشؤون التعليمية أنه انتظم في هذا اليوم أكثر من 12 ألف طالب وطالبه في الصف الأول الابتدائي على مستوى مكاتب التعليم، مبدياً سعادته بما شاهد من استعداد جيد من منسوبي المجمع في استقبال الطلاب والمعلمين، متمنيا للجميع التوفيق .

من جهة أخرى كانت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات بجولة ميدانية أطلعت خلالها على استعدادات الميدان وانتظام الطالبات في أول يوم دراسي حيث قامت بزيارة للابتدائية الأولى بضمد اطلعت خلالها على فعاليات الأسبوع التمهيدي مشيدة بما لمسته من تكاتف وتعاون وتميز في المدرسة .