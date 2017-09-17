بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تحتفي بعودة الجميع وتستقبل المستجدين

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد ومع شروق شمس هذا اليوم الأحد السادس والعشرون من ذي الحجة استقبلت مدرسة الداثري والمخشمي التابعة لمكتب فيفا أبنائها الطلاب في مستهل أول أيام العام .

ففي بداية الطابور الصباحي رحب قائد المدرسة وهنأ جميع الزملاء والطلاب بالعودة إلى ميادين العلم والمعرفة وحثهم على بذل كل الجهد والعطاء في سبيل بناء مستقبلٍ مشرقٍ وواعدٍ وقد اتسمت على جباه الجميع الفرح والسرور .

وبعدها قام بتوزيع العيدية على جميع الطلاب

ثم انتقل الطلاب إلى الانتظام في فصولهم الدراسية

ثم توجه قائد المدرسة برفقة وكيل المدرسة والمرشد الطلابي إلى استقبال الطلاب المستجدين في الصف الأول وعمل برنامج ترفيهي لهم وتوزيع المأكولات والمشروبات وبعض الهدايا عليهم

وأخيرًا قام قائد المدرسة وبحضور المشرف التربوي في توزيع هدايا على جميع منسوبي المدرسة الذين بدورهم شكروه على هذه البادرة وعزموا على بذل العطاء في سبيل تنشئة وتخريج طلاب أكفاء لخدمة دينهم ثم وطنهم ومجتمعهم .