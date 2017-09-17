سمو أمير جازان بالنيابة يشارك أبناءه الطلاب

شارك ‏⁧‫‏ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير ⁧‫منطقة جازان‬⁩ بالنيابة أبناءه الطلاب بداية هذا العام الدراسي الجديد في جولة صباحية للمدارس حث فيها المعلمين على الإخلاص والأمانة و بذل مزيد من العطاء من أجل سواعد المستقبل .

هذا وقد التقى سموه خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وأبناءه الطلاب, كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.