شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة أبناءه الطلاب بداية هذا العام الدراسي الجديد في جولة صباحية للمدارس حث فيها المعلمين على الإخلاص والأمانة و بذل مزيد من العطاء من أجل سواعد المستقبل .
هذا وقد التقى سموه خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وأبناءه الطلاب, كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.
سمو أمير جازان بالنيابة يشارك أبناءه الطلاب
شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة أبناءه الطلاب بداية هذا العام الدراسي الجديد في جولة صباحية للمدارس حث فيها المعلمين على الإخلاص والأمانة و بذل مزيد من العطاء من أجل سواعد المستقبل .
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