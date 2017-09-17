سمو أمير جازان بالنيابة يشارك أبناءه الطلاب | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

سمو أمير جازان بالنيابة يشارك أبناءه الطلاب

سمو أمير جازان بالنيابة يشارك أبناءه الطلاب
حيدر الذروي - فيفا اون لاين

شارك ‏⁧‫‏ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير ⁧‫منطقة جازان‬⁩ بالنيابة أبناءه الطلاب بداية هذا العام الدراسي الجديد في جولة صباحية للمدارس حث فيها المعلمين على الإخلاص والأمانة و بذل مزيد من العطاء من أجل سواعد المستقبل .
هذا وقد التقى سموه خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وأبناءه الطلاب, كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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