ماذا قال الأمير للصغير؟

ياترى ماذا قال الأمير صاحب السمو الملكي الأمير:محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان للطفل الصغير على مقاعد الدراسة في زيارته لإحدى مدارس جازان في أول أيام الدراسة مطلع العام الدراسي الجديد؟ وماذا كان جواب الصغير للأمير؟ الصورة المتداولة للأمير وهو على مقاعد الدراسة وحوله تلميذ وتلاميذ أبلغ من أي تعبير؛ فملامح الأمير الذي شارك التعليم فرحة العام الدراسي الجديد وملامح الصغير الناظر بكل حب لهذا الأمير الذي جاء ليشهد عرس التعليم في وطن الأمن والأمن والسلام قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ولاشك أن الأمير الذي جاء ليزرع في هذه المدرسة والتعليم تاريخاً لاينسى و لايمحى من ذاكرة التعليم إجمالا؛ فالأمير جاء ليؤكد مدى الرعايةوالعناية والحب لقادة هذا البلد لكافة شرائح المجتمع ومن بينها التعليم في مشاعر رائعة متبادلة يكنها أبناء التعليم لهذا الوطن وقادته، ومن المؤكد أن ملامح الأمير ترسل رسائل وطنية لأبناء المستقبل وتبادلها ملامح الصغير لتقول لاتقلق ياسمو الأمير فالوطن في عيوننا ولن يجرؤ الباطل على اقتحام حصوننا وسيكون التعليم أحد الحصون الحصينة التي تدافع عن هذا الوطن، الحوار الفريد والصورة المعبرة بين الأمير والصغير يجب أن تترك أثرا خالدًا يستشرف منه كل المنتسبين إلى التعليم أن هذا الوطن هو وطن العلم والتعليم والأمن والأمان وأننا منظومة واحدة يتواضع الحكام ليستمعوا للصغار وإن كانوا صغارا عرفوا المدرسة لأول مرة وترتقي عقول الصغار من أجل وطن يسعدهم أن يكونوا سعداء على أرضه.