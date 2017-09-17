محافظ المسارحة يستقبل رئيس وأعضاء مركز النشاط الاجتماعي بالهجنبة

استقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي صباح اليوم بمكتبه رئيس وأعضاء مركز النشاط الاجتماعي بقرية الهجنبة، ورئيسي فريق بوكا جونيورز وفريق سنبدوريا، والذين قدموا للسلام عليه وشكره على رعايته ختام بطولة الشيخ عبده حسن حكمي الأولى لكرة القدم التي نظمها المركز.

وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ رئيس المركز والفرق المشاركة على نجاح البطولة في نسختها الأولى ودقة التنظيم، والحضور والتفاعل الجماهيري، متمنياً لهم التوفيق في الدورات القادمة.

وألقى عضو المركز الاجتماعي بالهجنبة د. أحمد حنتول كلمة شكر فيها محافظ المسارحة على دعمه ورعايته لجميع أنشطة المحافظة، وتشجيعه للشباب والرياضة وتشريفه برعاية ختام البطولة، وإعلان سعادته عن الدعم المالي للمركز والفائزين في البطولة بالمركز الأول والوصيف.

وأشار حنتول في كلمته إلى اعتماد المركز إقامة البطولة سنوياً، وذلك من منطلق العرفان بجهود الشيخ عبده حسن حكمي البارزة في المحافظة، ولدوره في تأسيس أول مدرسة بالهجنبة وثالث مدرسة بالمسارحة، وأياديه البيضاء التي امتدت للجميع.

من جانبه تسلم رئيس المركز ورؤساء الفرق الفائزة الدعم المادي من المحافظ.