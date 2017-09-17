مدرسة ابوالسلع ب+م تستقبل معلميها وطلابها بالورود وتقيم حفل معايدة | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 17 سبتمبر 2017 ميلاديا

مدرسة ابوالسلع ب+م تستقبل معلميها وطلابها بالورود وتقيم حفل معايدة

مدرسة ابوالسلع ب+م تستقبل معلميها وطلابها بالورود وتقيم حفل معايدة
إبراهيم النعمي ـ صبيا
استقبلت  مدرسة أبو السلع  الابتدائية والمتوسطة بتعليم صبيا  معلميها و ابناءها  الطلاب بالورود في بداية  عام دراسي جديد ملؤه النشاط والجد ، وذلك بحضور قائد المدرسة الاستاذ محمد حسن ابوطالب وبدأ البرنامج الصباحي بالمعايدة بين الزملاء المعلمين و أولياء أمور الطلاب المستجدين بالصف الاول الابتدائي  و ألقى قائد المدرسة كلمة ترحيبية لجميع الطلاب وحثهم على المثابرة و الاجتهاد و تطبيق جميع الأنظمة ، لانطلاقة عام دراسي جديد حافلا بالجد والانجاز والعزيمة والاصرار والمثابرة، فيما تولى معلمي المدرسة توزيع الطلاب على الفصول وختم الطابور الصباحي بالنشيد الوطني ، كما استلم جميع المعلمين جداول الحصص وتم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بشكل منتظم .

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