مدرسة ابوالسلع ب+م تستقبل معلميها وطلابها بالورود وتقيم حفل معايدة

استقبلت مدرسة أبو السلع الابتدائية والمتوسطة بتعليم صبيا معلميها و ابناءها الطلاب بالورود في بداية عام دراسي جديد ملؤه النشاط والجد ، وذلك بحضور قائد المدرسة الاستاذ محمد حسن ابوطالب وبدأ البرنامج الصباحي بالمعايدة بين الزملاء المعلمين و أولياء أمور الطلاب المستجدين بالصف الاول الابتدائي و ألقى قائد المدرسة كلمة ترحيبية لجميع الطلاب وحثهم على المثابرة و الاجتهاد و تطبيق جميع الأنظمة ، لانطلاقة عام دراسي جديد حافلا بالجد والانجاز والعزيمة والاصرار والمثابرة، فيما تولى معلمي المدرسة توزيع الطلاب على الفصول وختم الطابور الصباحي بالنشيد الوطني ، كما استلم جميع المعلمين جداول الحصص وتم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بشكل منتظم .