الأمانة بين أيديكم ومنكم تتعلم وبكم تقتدي

نستقبل عام دراسي جديد نسأل الله ان يكون عام خير وبركة وامن وامان على وطننا وأمتنا.

أخي المعلم وأختي المعلمة انتم تتعاملون مع عقول وافكار بريئة نظيفه قابلة للتأسيس والتوجيه وهي فلذات الكبود والجسور التي يبنى عليها مستقبل هذا الوطن تحفظ وتحافظ على الدين والوطن وعليها تقوم الأمة ،

وضعت هذه الامانة بين أيديكم ومنكم تتعلم وبكم تقتدي ، فهم اليوم صغار يتلقون ما يبنوا عليه انفسهم ومستقبلهم ووطنهم واصول دينهم وغدآ هم مكانكم في الميدان،

اخي المعلم واختي المعلمه اليوم تزرعون وغدآ ترون ثمرة ما زرعتم واليوم انتم مأتمنون ومسؤولين عن جيل.

فالله الله في هذه الأمانة وهذا الزرع ليؤتي ثمره.