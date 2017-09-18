مدرسة الركوبة الإبتدائية تنفذ برنامجا لاستقبال طلابها بمشاركة أبطال الحد الجنوبي

نفذت مدرسة الركوبة الابتدائية برنامجا لاستقبال طلابها في أول أيام العام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ بعد تمتعهم بإجازة الصيف وذلك بمشاركة عدد من رجال القوات المسلحة السعودية المرابطين بالحد الجنوبي بإحدى الكتائب العسكرية يتقدمها المقدم محمد حوذان الشمراني والرائد سالم الكعبي من القوات الإماراتية، بالإضافة إلى عدد كبير من الضباط والمبادرة في استقبالهم وتهنئتهم ببدء العام الدراسي الجديد.

كما قام رجال القوات المسلحة بجولة على قاعات وفصول الدراسة بالمدرسة واطلعوا على سير وانتظام العملية التعليمية مقدمين لهم التشجيع والتحفيز لبدء عام دراسي جديد ومشاركين في توزيع المقررات الدراسية والهدايا على الطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما حرص المرابطون على تشجيع طلاب المدرسة وحثهم على الجد والاجتهاد والحرص على تلقي العلم النافع حتى يشاركوا في نهضة وخدمة وطنهم.

من جهة أخرى ألقى المقدم الشمراني كلمة لأبنائه الطلاب قال فيها بعد أن حمد الله نقول اولا لوطننا كل عام وأنت بخير يا وطني بمناسبة قرب يومك الوطني، مبينا بأنه أسعده ما رأى من انطلاقة جادة حافلة بالنشاط ونهل العلم والمعرفة وحقيقة فإن الأمم لا تتقدم إلا بالعلم والمعرفة وأبنائنا الطلاب هم عماد الوطن فهم اليوم تلاميذ وغدا قادة يفخر بهم الوطن.

وقال: نحن في القوات المسلحة نسأل الله لهم التوفيق ونقول لهم وطنكم بخير وحدودكم آمنة فهي بيد رجال يعشقون الموت على أن يتهاونوا عن أمن وطنهم ولن يستطيع اعداؤنا مهما خططوا أن ينالوا من وطننا وستبقى هذه البلاد بحول الله وقوته آمنة مطمئنة.

وعن مشاركتهم أبنائهم الطلاب بمدارس الحد الجنوبي بداية العام الدراسي قال أحببنا أن نشارك أبنائنا انطلاقتهم التعليمية لنقول لهم نحن معكم في حماية هذه الأرض ونحن معكم في مدارسكم.

بدوره شكر قائد المدرسة الأستاذ هادي مدخلي قائد الكتيبة وكافة الضباط هذه اللفتة الكريمة منهم ومشاركتهم لأبنائهم انطلاقة العام الدراسي الجديد قائلا هذا ليس بمستغرب على أبطال المملكة العربية السعودية وأشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة، بعد ذلك سلم قائد المدرسة هدية تذكارية لأفراد الكتيبة الأولى مودعا إياهم بكل حفاوة وتقدير.