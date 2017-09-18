محافظ المسارحة يقلد القحطاني رتبته الجديدة

قلّد محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي اليوم بمكتبه، مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد عبدالله سعيد القحطاني رتبته الجديدة ، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته .

وهنأ المحافظ الرائد القحطاني بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله.

من جانبه رفع القحطاني أسمى أيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو وزير الداخلية، – حفظهم الله – على ثقتهم الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لخدمة الوطن .