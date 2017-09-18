أكثر من خمسة الآف زيارة منزلية نفذها “الطب المنزلي “بمستشفى صامطة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

أكثر من خمسة الآف زيارة منزلية نفذها “الطب المنزلي “بمستشفى صامطة

أكثر من خمسة الآف زيارة منزلية نفذها “الطب المنزلي “بمستشفى صامطة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

نفذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج أكثر من ٥٠٠٠ زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها أكثر من ٢٣٠ مريضاً ومريضة على مستوى محافظة صامطة وقراها.
وأوضح مدير مستشفي صامطة العام الدكتور عبدالرحمن بن حسين فقيهي ، أن البرنامج ما زال مستمراً في تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من ١٦٠ مريضاً ومريضة، حتى نهاية النصف الأول من العام ٢٠١٧م, وذلك من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية و اللازمة لاحتياجات المرضى.
و يتكون الفريق من طبيب وممرضَين وممرضة وإخصائيَّة اجتماعية وفنى علاج طبيعي, يسعون لتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم بقرى ومحافظة صامطة.

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