الحمادي يدشن الأسبوع التمهيدي بمدرسة الملك فهد الابتدائية والمتوسطة

شارك المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم ضمد الأستاذ علي الحمادي اليوم الأحد 26_12_1438هـ ابناءه الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الملك فهد الابتدائية والمتوسطة

برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب لعام ١٤٣٨ – ١٤٣٩بحضور مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ فيصل معافا ، حيث بدأ البرنامج بيومه الأول باستقبال التلاميذ المستجدين وأولياء أمورهم وكان في استقبالهم قائد المدرسة الأستاذ عيسى محمدزكري والمرشد الطلابي إبراهيم عتين وبقية أعضاء اللجنة الخاصة بالأسبوع التمهيدي ومن ثم بدأ وكيل المدرسة بإلقاء كلمة قائد المدرسة الترحيبية بالجميع ومن ثم تم تعريف أولياء الأمور بالبرنامج اليومي ومواعيد الحضور والانصراف وذلك من خلال نشرات تعريفية تم توزيعها عليهم بعدها تم توزيع الهدايا والحلويات على التلاميذ من مساعد مكتب تعليم ضمد الأستاذ علي الحمادي ومشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ فيصل معافا وقائد المدرسة الأستاذ عيسى زكري ، بعد ذلك تم صرف الطلاب في انتظار يوم تمهيدي آخر مشوق مع أبنائنا الطلبة المستجدين