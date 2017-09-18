برنامج تعريفي للطلبة المسنجدين بكلية حقل الجامعية

برعاية سعادة عميد الكلية الجامعية بحقل الدكتور حمود بن عايد العنزي بدأت الكلية اليوم، فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين للفصل الأول من العام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ والذي يستمر لمدة أسبوع حيث يتضمن البرنامج عددا من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية لإعداد الطلاب ليكونوا بكامل جاهزيتهم في بداية أول أيام الدراسة وذلك لمساعدتهم على التكيف والتوافق النفسي السريع مع الحياة الجامعية، إضافة الى أنشطة متنوعة ..

حيث بدأت الفعاليات في هذا اليوم بجولة تعريفية للطلاب على المبنى الجديد برفقة سعادة عميد الكلية ووكلائها .. ثم لقاء للطلبة المستجدين مع رؤساء ومشرفي الأقسام العلمية.

كما يتضمن البرنامج في يومه الثاني لقاءً مفتوحا لسعادة عميد الكلية الدكتور حمود العنزي مع الطلاب المستجدين، ولقاءً مفتوحا مع مسؤولي وحدات الشؤون الأكاديمية في الكلية ..

وأوضح وكيل الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد بن أحمد زغيبي أن البرنامج التعريفي يقدم في هذا الإطار سلسلة مميزة من المحاضرات التوجيهية والإرشادية التي تغطي العديد من الجوانب الأكاديمية والإدارية المهمة لهم، حيث يتعرف الطلاب على نظام الدراسة الجامعية وكيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للجامعة، ويقدم لهم أفضل الإرشادات في العادات الدراسية السليمة وتنظيم الوقت وتحديد الفروق الأساسية بين الدراسة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، كما تقدم محاضرات البرنامج تعريفا دقيقا بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها لهم الجامعة وذلك لضمان أفضل الظروف الاجتماعية والتربوية المساندة لهم بالتحصيل الجامعي ..