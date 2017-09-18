بالصور:انطلاقة الأسبوع التمهيدي بمدرسة ابن خلدون الابتدائية

بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الاستاذ ضيف الله الحازمي ومدير مكتب تعليم صبيا عبدالرحمن رديني ورئيس قسم التوجيه والإرشاد الاستاذ يحيى أبو عله وعدد من المشرفين ومشاركة من قناة عين التعليمية تم اليوم الأحد 26_12_1438هـ تدشين الأسبوع التمهيدي بمدرسة ابن خلدون الابتدائية الذي اشتمل على كلمة الافتتاح للمرشد الطلابي حسن عثاثي ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية بتعليم صبيا ضيف الله الحازمي وتدشين الأسبوع بعدها البرنامج الترفيهي وتوزيع الجوائز على الطلاب ثم المشاركة في وجبة الافطار بعدها استقبلت المدرسة محافظ محافظة صبيا في جولة تفقدية.