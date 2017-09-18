بالصور: مدرسة نيدالضالع الابتدائية والمتوسطة تستقبل طلاب المدرسة بكل حفاوة وترحيب

مع بداية العام الدراسي الجديد ٣٨/٣٩ استقبلت مدرسة نيدالضالع الابتدائية والمتوسطة في يومها الاول طلاب المدرسة بكل حفوة وترحيب حيث كانت هناك جلسة في ملعب المدرسة خاصة بذلك تم اعدادها مسبقا من منسوبوا المدرسة وزع فيها انواع متعدده من الحلويات والمعجنات والكيكات وانواع المشروبات والشاي والقهوة بعدها بدأ اليوم الدراسي بطابور الصباحة بكل حيوية ونشاط قدم خلاله قائد المدرسةالاستاذ /يوسف سليمان الفيفي كلمة ترحيبية بالطلاب والمعلمين وقد شارك المدرسة هذه الفرحة مشرف الجودة الشاملة بمكتب تعليم فيفاء الاستاذ /احمد ابراهيم الفيفي حيث القى كلمة توجيهيه للمعلمين والطلاب حازت استحسان الجميع بعدها توجه الطلاب الى قاعات الدراسة ثم توجه قائد المدرسة مع مربي الصف الاول الاستاذ محمد علي فرح والمرشد الطلابي الاستاذ حسن اسعد مع طلاب الصف الاول واولياء امورهم الى القاعة المخصصة لهم والمعدة مسبقا من المعلم والمجهزة بالالعاب والحلويات والعصائر وشهد اليوم الاول تواجدا جميلا من اولياء امور الطلاب اللذين ساهموا في تعزيز الثقة والالفة وحب المدرسة مع ابنائهم وبعد زيارة تفقدية للمشرف التربوي مع قائد المدرسة لجميع الفصول ومرافق المبنى المدرسي توجه الجميع الى تناول الفطور الجماعي مع جميع طلاب المدرسة

واخيرا قام قائد المدرسة مع المشرف التربوي بتقديم هدايا للمعلمين حقائب انطلاقة تحوي مجموعة من الاستراتيجيات والوسائل التعليمية والادوات المكتبية وقدم المعلمين الشكر على هذه البادرة داعين الله ان تكون عونا لهم في تقديم وبذل الجهد لاجل طلابنا وليكونوا جيل قادر على خدمة دينهم ووطنهم بإذن الله.