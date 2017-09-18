مدير الوحدة الإرشادية بمكتب تعليم بيش يتلقى خطابات شكر وكلمات ثناء على برنامجه الهاتف الإستشاري | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

مدير الوحدة الإرشادية بمكتب تعليم بيش يتلقى خطابات شكر وكلمات ثناء على برنامجه الهاتف الإستشاري

مدير الوحدة الإرشادية بمكتب تعليم بيش يتلقى خطابات شكر وكلمات ثناء على برنامجه الهاتف الإستشاري
إبراهيم النعيمي .. صبيا

تلقى الدكتور ضيف الله بن محمد مهدي خطابات شكر وتقدير وكلمات ثناء وتقدير

من مدير إدارة تعليم محافظة صبيا الدكتور عسيري بن احمد الاحوس.
والأستاذ بلقاسم البركاتي الوحدات الإرشادية
بوزارة التعليم والمشرف على الهاتف الإستشاري
والأستاذ عبدالله الشاجري
مدير مكتب التعليم في بيش سابقا
والاستاذضيف الله الحازمي
المساعد للشؤون التعليمية
بإدارة تعليم صبيا
والاستاذ حمود عداوي
المساعد للشؤون التعليمية
بمكتب بيش والفنان أحمد يوسف والاستاذ التربوي المتقاعد والكاتب الصحفى المعروف ابراهيم حسن النعمي وأكدوا في رساءلهم وخطاباتهم شكرهم. وثناؤهن واعتزازهم بهذا البرنامج الذي يعد من افضل البرامج التي انتجها مكتب تعليم بيش برئاسة مدير المكتب الاستاذ الفاضل احمد ابوطالب وفريق العمل في المكتب.

 

تقديرا لجهوده في برنامج الهاتف الإستشاري بالوحدة الإرشادية بمكتب تعليم بيش واستضافته لقادة التعليم في المنطقة ولأرباب الكلمة و العمل في المنطقة واستضافته الاستشاريين النفسيين والإجابة على تساؤلات المواطنين واولياء أمور الطلاب والطالبات

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