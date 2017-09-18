ترقية ٩ من موظفي محافظة صبيا

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابه على ترقية تسعة من منسوبي محافظة صبيا إلى مراتب مختلفة بعد استكمال المسوغات اللازمه حسب نظام الخدمة المدنيه والمرقون هم:

١_ المرتبه التاسعه: محمد بن علي مجرشي

٢_المرتبه الثامنه: يحي احمد الحازمي

٣_ المرتبه السابعه:محمد بن فضل احمد عبده

٤_ المرتبه السادسه:عبدالله محمد قاضي

٥_ المرتبه السادسه: علي محمد سهلي

٦_ المرتبه السادسه: رياض خالد دلقان

٧_المرتبه الخامسه :زيد حسن قادري

٨_ المرتبه الرابعة : محمد علي بجوي

٩_ المرتبه الثالثه: محمد حسن الفهادي

وقد هنأ محافظ صبيا الاستاذ/علي بن موسي زعله المشمولين بقرارات الترقيه بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابه متمنيا بأن تكون هذه الترقيات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لوطنهم ومضاعفة الأداء لخدمة المراجعين من المواطن والمقيمين.