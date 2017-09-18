مجلس جمعية رقي بفيفاء يعقد اجتماعه الشهري | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

مجلس جمعية رقي بفيفاء يعقد اجتماعه الشهري

مجلس جمعية رقي بفيفاء يعقد اجتماعه الشهري
فيفاء - فيفاء أون لاين

تزامننا مع انطلاقة العام الدراسي وعودة النشاط التعليمي لحلقات الجمعية عقد مجلس إدارة جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء مساء أمس الأحد اجتماعا لشهر ذي الحجة بحضور رئيس المجلس .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المهام والأعمال المدرجة على جدول أعماله من أهمها بداية العام الدراسي والاستعدادات له وتكليف لجنة لدراسة آلية عمل الحلقات واعتماد عقد إنشاء دار الإيمان واعتماد الأنشطة القرآنية للعام الدراسي 1439هـ , كما استعراض الميزانية التقديرية للعام المالي 14239 هـ .

وأكد رئيس مجلس الجمعية الشيخ يحيى حسن الفيفي على زيادة الجهد والمتابعة لسير عمل حلقات التحفيظ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد سائلاً المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والنجاح لجميع أنشطة الجمعية في عامها الدراسي الحالي .

 

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