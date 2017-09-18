بالصور:ابتدائية الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالعالية تستقبل طلابها والمعلمين بالحلوى

استقبلت ابتدائية الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلابها المستجدين بالحلوى بحضور أولياء الأمور وقائد المدرسة الأستاذ البدر بهلول والمرشد الطلابي الاستاذ عبده النعمي والمعلمين والمشرف التربوي حسين محمد صنبع

و ألقى قائد المدرسة كلمة ترحيبية لجميع الطلاب وحثهم على المثابرة و الاجتهاد و تطبيق جميع الأنظمة ، لانطلاقة عام دراسي جديد حافلا بالجد والانجاز والعزيمة والاصرار والمثابرة، فيما تولى معلمي المدرسة توزيع الطلاب على الفصول وختم الطابور الصباحي بالنشيد الوطني ، كما استلم جميع المعلمين جداول الحصص وتم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب. فيما عاد الطلاب إلى منازلهم فرحين ومسرورين .