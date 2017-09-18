أمير جازان بالنيابة يطلع على نشاطات جمعية “بدار” لتنمية الشباب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي، ورئيس مجلس جمعية “بدار” لتنمية الشباب عثمان بن علي حكمي وأعضاء الجمعية .

و رحب سموه في بداية اللقاء بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد في القيام بجميع الأعمال التي تقع في إطار خدمة شباب المنطقة.

واطلع الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد على أهداف جمعية “بدار” ونشاطاتها التي تركز على تمكين الشباب في صناعة المبادرات الشبابية الطموحة بالمنطقة وتشجيعها ، إضافة إلى توفير شراكات مع القطاع الخاص من أجل توفير الدعم لتلك المبادرات.

ودشن سموه ، موقع الجمعية الإلكتروني ، وأثنى على مجال الجمعية المتمثل في خدمة شباب منطقة جازان ورعاية ودعم المواهب الشابة وإفادتهم بما يتوافر لديها من إمكانات وبرامج ونشاطات ، مؤكداً دعم الدولة لكل ما من شأنه الاهتمام بالوطن وما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.