حضور مميز لطلاب عناية لرعاية اليتيم في أول أيام البرنامج بعد الإجازة الصيفية

انتظم طلاب برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية مساء أمس في البرنامج وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ محمد حسين العبدلي والأجهزة الإدارية والفنية المشرفة على البرنامج .

وشهد اللقاء حضوراً مميزاً وتفاعلاً من الطلاب استهل بتبادل التهاني وتقديم قطع الحلوى ومشاركة الطلاب في برنامج الاستقبال المعد مسبقًا في جو ابوي حاني تسوده روح المحبة والألفة.

واوضح المدير التنفيذي لبرنامج عناية الاستاذ محمد حسين العبدلي أنه نتيجة للاستعدادات المبكرة والانتهاء من توفير التجهيزات اللازمة قبل البداية بوقت كاف كان لها بالغ الأثر في تهيئة وإيجاد البيئة المناسبة ووسائل الراحة للطلاب وتسهيل مهمة فريق العمل .

وثمن ” العبدلي ” في الوقت ذاته الدور البارز وحرص الأهالي على أبنائهم والذي ساهم بشكل كبير في ترسيخ أهمية الانضباط والبداية الجادة في نفوس الطلاب من خلال التواصل الذي سبق العودة، مقدما الشكر لأولياء الأمور والطلاب على استشعارهم أهمية البرنامج وما يقدمه من بناء للأيتام في عدة جوانب إيمانية وثقافية واجتماعية ومهارية .