أسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

أسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية

أسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية
مدريد - أ ف ب

أمرت أسبانيا اليوم الاثنين، السفير الكوري الشمالي بمغادرة مدريد قبل 30 سبتمبر، معلنة إياه “شخصا غير مرغوب فيه”، وذلك ردا على التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ.

وكتبت وزارة الخارجية الأسبانية في تغريدة على تويتر “اليوم الاثنين: تم استدعاء سفير جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وتم إبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه، وعليه إنهاء مهامه قبل حلول 30 سبتمبر”.

وكانت الوزارة نددت منذ أواخر أغسطس بـ “البرامج النووية والبالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” التي “تشكل انتهاكا لبرنامج حظر انتشار السلاح النووي وتهديدا خطيرا للسلم في المنطقة والأمن الدولي”.

وذكرت الوزارة في بيان أنها كانت حذرت سفارة كوريا الشمالية من أن “الاستمرار بهذه الأعمال ستكون له تداعيات على العلاقات الثنائية”، وكانت أسبانيا أمرت بخفض عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في مدريد.

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