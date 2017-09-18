الشورى ينظر في تعديلات على نظام الخدمة المدنية

كشفت مصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قدمت اليوم (الاثنين)، تقريرًا بمقترحات تعديلات على نظام الخدمة المدنية، أبرزها إنهاء خدمة الموظف بعد 3 مرات متتالية من حصوله على درجة الأداء الوظيفي “غير مُرضي”.

ووضعت اللجنة، وفقا لـ “المدينة”، قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، كما وضعت شروطًا لقياس الأداء الوظيفي، بتحديد مستوى الأداء الذي سيحصل الموظف بموجبه على علاوته الشهرية، وضرورة خضوع حديثي التعيين لتجربة أداء تتيح للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمته.

كما فضّلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة، حيث أكدت في تقريرها على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، كما أكدت على رفع الحد الأدنى لسن التعيين من 17 إلى 18 عاما.

وتضمن تقرير اللجنة، محل دراسة المجلس، اقتراحات بتخفيض مدة الحظر على المحكوم عليهم بالسجن لتصبح سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات، وعدم استحقاق الموظف أجرًا على أيام وساعات التغيب، وطي قيد الموقوفين عن العمل في حقوق خاصة لأكثر من عامين.