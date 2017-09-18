“الأحوال المدنية”: تكشف مميزات نظام “الموظف الشامل” وتقلص الخدمة لـ 7 دقائق

قلصت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الاثنين)، متوسط الخدمات المقدمة للمراجعين إلى 5- 7 دقائق ضمن 5 مميزات تخص نظام “الموظف الشامل” الجديد.

وأشارت “الأحوال المدنية” إلى توفر 5 مميزات للموظف الشامل؛ حيث إن موظفا واحدا يقوم بكل الإجراءات في مكان واحد، ويقدم خدمات السجل المدني، وينجز العمل في وقت قياسي، ويتميز بتعدد المهام، ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة.

وأضافت أنه قادر على إنجاز العمل في وقت قياسي يستغرق من 5 إلى 7 دقائق فقط بدلا من تأخر الخدمة لمدة كانت تتراوح بين ساعة وساعتين.