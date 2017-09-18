“هيئة الرياضة” تكشف حقيقة منع استخدام كلمة “جحفلة”

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي، اليوم (الاثنين)، صحة بيان متداول بشأن منع الهيئة التعليق بعبارة “جحفلة” على أهداف المباريات وتعميم ذلك على القنوات الرياضية الناقلة.

ونشر السلمي على حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة للبيان الملفق، يرافقها صورة أخرى لقرار النيابة العامة بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات بحق من يثبت عليه تزوير أي محرر.

وعلق المتحدث الرسمي قائلًا: “غير صحيح ..لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة، قرار كهذا وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك، ومتابعة اتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة”.

وجاء في البيان الملفق المذكور أن الهيئة العامة للرياضة تقرر منع إطلاق عبارة “جحفلة” على أهداف الدقائق الأخيرة واستبدال عبارة “هدف قاتل” بها، وتعميم ذلك على جميع المعلقين في القنوات الناقلة بالمملكة.