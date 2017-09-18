“الجمارك “: قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيز التنفيذ | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 18 سبتمبر 2017 ميلاديا

“الجمارك “: قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيز التنفيذ

“الجمارك “: قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة سيدخل حيز التنفيذ
فيفاء أون لاين - متابعة

أوضحت مصلحة الجمارك العامة أنها ستبدأ يوم الخميس القادم الموافق 1-1-1439هـ تطبيق القرار الوزاري رقم 3326 القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية؛ لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف، و30 يومًا للبضائع الأخرى.

ويتضمن القرار أن البضائع تُعد متروكة في المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف، كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثين يومًا للبضائع الأخرى، وذلك من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية، ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها. وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.

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