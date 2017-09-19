الشاحنات تربك السير في طرق فيفاء

تستمر المعاناة والخطر بمرور الشاحنات في طرق فيفاء أثناء وقت الذروة لاسيما من أمام المدارس .

“فيفاء اون لاين” رصدت عدد من الشاحنات أثناء مرورها من أمام مدرسة الجوة للبنات ، فرغم ضيق الطريق وعدم وجود مواقف لمركبات أولياء الأمور ومن يقوم بنقل الطالبات ، زادت المعاناة والخطر في عدم وجود مطبات صناعية لتهدئة المتهورين الذين يسلكون الطريق ، فلا وجود للدوريات الأمنية لتنظيم السير ومنع المتهورين ، وإيقاف الشاحنات كما هو متبع في جميع أنحاء المملكة.

ورصدت “فيفاء اون لاين” الإختناقات المرورية التي يعاني منها سكان المحافظة مع إنطلاق الدراسة ، حيث تكدست الحركة المرورية منذ ساعات الصباح الباكر تقاطع طريق الحزام ، وعبّر الأهالي عن استياءهم الشديد من زحام الطرق مطالبين بتوسعة الطرق اولاً وتواجد الجهات الأمنية والمساعدة في تنظيم انسيابية الحركة المرورية.