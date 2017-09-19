الشاحنات تربك السير في طرق فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

مطالبة بالتوسعة وتواجد الجهات الأمنية للتنظيم

الشاحنات تربك السير في طرق فيفاء

الشاحنات تربك السير في طرق فيفاء
عبدالرحمن السلماني / ماطر الشراحيلي - فيفاء

تستمر المعاناة والخطر بمرور الشاحنات في طرق فيفاء أثناء وقت الذروة لاسيما من أمام المدارس .

“فيفاء اون لاين” رصدت عدد من الشاحنات أثناء مرورها من أمام مدرسة الجوة للبنات ، فرغم ضيق الطريق وعدم وجود مواقف لمركبات أولياء الأمور ومن يقوم بنقل الطالبات ، زادت المعاناة والخطر في عدم وجود مطبات صناعية لتهدئة المتهورين الذين يسلكون الطريق ، فلا وجود للدوريات الأمنية لتنظيم السير ومنع المتهورين ، وإيقاف الشاحنات كما هو متبع في جميع أنحاء المملكة.

ورصدت “فيفاء اون لاين” الإختناقات المرورية التي يعاني منها سكان المحافظة مع إنطلاق الدراسة ، حيث تكدست الحركة المرورية منذ ساعات الصباح الباكر تقاطع طريق الحزام ، وعبّر الأهالي عن استياءهم الشديد من زحام الطرق مطالبين بتوسعة الطرق اولاً وتواجد الجهات الأمنية والمساعدة في تنظيم انسيابية الحركة المرورية.

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