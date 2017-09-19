بدء دورة اختبار القدرات العامة بتنمية أحد المسارحة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 19 سبتمبر 2017 ميلاديا

بدء دورة اختبار القدرات العامة بتنمية أحد المسارحة

بدء دورة اختبار القدرات العامة بتنمية أحد المسارحة
لجنة التنمية السياحية بمحافظة أحد المسارحة
فيفاء أون لاين - أحد المسارحة

بدأت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية بعنوان ” اختبار القدرات العامة ” التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة أحدالمسارحة تحت شعار ” خطوة نحو النجاح ” .
وأوضح رئيس مجلس إدارة التنمية بالمحافظة محمد بن حسن عطيف أن الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، تهدف إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية في فهم اختبار القدرات وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تهيئتهم ، مشيراً إلى أن الدورة في يومها الأول والثاني مخصصه للجزء الكمي ويتضمن مناقشةً لأهم الأفكار ولأساسيات الرياضيات التي تتكرر في اختبار القدرات بالإضافة إلى كيفية الحل بسرعة.
وسيخصص اليوم الثالث للجزء اللفظي ، حيث يدرب الطلاب على إدراك الأجوبة الصحيحة وفق إستراتيجيات الحل المختلفة .

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