بدء دورة اختبار القدرات العامة بتنمية أحد المسارحة

بدأت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية بعنوان ” اختبار القدرات العامة ” التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة أحدالمسارحة تحت شعار ” خطوة نحو النجاح ” .

وأوضح رئيس مجلس إدارة التنمية بالمحافظة محمد بن حسن عطيف أن الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، تهدف إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية في فهم اختبار القدرات وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى تهيئتهم ، مشيراً إلى أن الدورة في يومها الأول والثاني مخصصه للجزء الكمي ويتضمن مناقشةً لأهم الأفكار ولأساسيات الرياضيات التي تتكرر في اختبار القدرات بالإضافة إلى كيفية الحل بسرعة.

وسيخصص اليوم الثالث للجزء اللفظي ، حيث يدرب الطلاب على إدراك الأجوبة الصحيحة وفق إستراتيجيات الحل المختلفة .