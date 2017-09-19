“الزكاة والدخل”: هذه السلع مشمولة بضريبة القيمة المضافة

أكدت هيئة الزكاة والدخل، أن تجارة الإبل والصقور والتجارة الإلكترونية والهوامش الربحية للسيارات المستعملة والمشغولات الذهبية والخدمات الاستشارية، يشلمها نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق في عام 2018.

وأكد المسؤول بمصلحة الجمارك وليد الضياف، أن السلع المدعومة معفاة من الرسوم الجمركية لكنها ليست معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا لوجود ربط بين الجمارك وهيئة الزكاة والدخل فيما يخص آليات احتساب الضريبة المضافة على جميع السلع الداخلة عبر المنافذ.

كما أوضحت الهيئة، أن شركات المقاولات ستمنح مهلة حتى 2019 لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، مضيفاً أن العقود المستمرة تدخل أيضاً ضمن ضريبة القيمة المضافة ما عدا العقود التي أبرمت قبل يوم 30 يونيو 2016.

فيما أشار رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم، خلال ورشة عمل بعنوان “التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة”، إلى أن الشركات التي لا تزيد إيراداتها على 5 ملايين ريال تدفع ضريبة القيمة المضافة بعد السداد، أما الشركات التي تتجاوز إيرادتها السنوية 5 ملايين ريال فعليها دفع الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة.